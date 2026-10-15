РСТ: Сообщения о блокировке туристов на Маврикии не подтвердились

Сообщения о массовой блокировке российских туристов в гостиницах Маврикия на фоне беспорядков не нашли подтверждения у крупных туроператоров. Среди отдыхающих, прибывших на остров по организованным путёвкам, пострадавших также не выявлено. Об этом «Абзацу» сообщил руководитель пресс-службы Российского союза туриндустрии Артур Абдюханов.

«Сообщений о массовой блокировке российских туристов в отелях к нам также не поступало», — подчеркнул представитель РСТ.

По его словам, крупнейшие участники туристического рынка продолжают отслеживать обстановку и поддерживать связь с принимающими компаниями.

Тем временем из-за вспыхнувших протестов власти островного государства установили ночной комендантский час на период с 14 по 16 октября. Ограничения действуют с 20:30 до 05:00 по местному времени в определённых районах страны. Жителям и отдыхающим необходимо учитывать временный запрет на передвижение.

Туристические компании предупреждают клиентов о возможных рисках и рекомендуют соблюдать распоряжения местных властей, сотрудников гостиниц и принимающей стороны. При возникновении чрезвычайных ситуаций можно вызвать полицию по номерам 999 или 112, а скорую помощь — по телефону 114. Экстренная линия российского посольства: +230 5729 40 36.

Абдюханов добавил, что РСТ продолжает наблюдать за развитием событий и взаимодействовать с операторами, организующими поездки на Маврикий.

Ранее Life.ru сообщал, что российским отдыхающим на Маврикии рекомендовали оставаться на территории отелей из-за массовых протестов. По сведениям SHOT, беспорядки сопровождались перекрытием дорог и отменой экскурсий. Наиболее сложная обстановка наблюдалась в районе Ла-Голетт, откуда туристам стало труднее добираться до популярной достопримечательности Ле-Морн.