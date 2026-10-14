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Регион
Опубликовано 14 октября, 13:48

Янтарная лихорадка на Балтике: Туристы платят до ₽25 тысяч за поиски «солнечного камня»

SHOT ПРОВЕРКА: В Калининграде начался сезон поиска янтаря на побережье

Обложка © ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

Обложка © ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

На пляжах в Калининградской области началась «янтарная лихорадка». Об этом сообщает SHOT ПРОВЕРКА.

В Калининградской области начался сезон поиска янтаря на побережье. Видео © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / 50_millionov

Отдыхающих вывозят к морю, чтобы те своими руками разыскивали солнечный камень в песке, среди ракушек и выброшенных волнами водорослей. Сопровождающие указывают места, где добыча наиболее вероятна, и объясняют, чем янтарь отличается от стекла и обычной гальки.

Промысел привязан к сезону: с октября по март Балтика штормит заметно чаще. Волны отрывают янтарь ото дна и выносят его к берегу, поэтому искать камень лучше всего сразу после ненастья. Очередной сильный шторм накрыл регион 9 октября.

Удовольствие, как отмечает канал, не из дешёвых: групповой выезд с поиском янтаря обойдётся от 5,5 тысячи рублей с человека, а индивидуальная поездка — в 15–25 тысяч. Чаще всего гостей везут в Янтарное, Пионерское и Балтийск. При этом никто не ручается, что добыча вообще случится, — слишком многое решают погода и море.

Если добыча окажется крупной, на таможне к ней могут возникнуть вопросы. Одного лишь сентября хватило, чтобы в багаже пассажиров калининградского аэропорта выявить более четырёх килограммов необработанного янтаря без надлежащих документов, что почти вдвое превысило августовские цифры. А вот небольшую горсть камней, подобранных прямо на пляже, как уверяют экскурсоводы, туристы, как правило, вывозят без всяких препятствий.

Янтарный гигант «Осенний» весом почти 1,4 кг нашли под Калининградом
Янтарный гигант «Осенний» весом почти 1,4 кг нашли под Калининградом

Ранее стало известно, что в Калининградской области был найден уникальный янтарь возрастом около 40 миллионов лет, вес которого составляет 84 грамма. Камень необычной формы имеет одну сторону в виде плавного сферического натека, а другую — идеально плоскую.

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Вероника Бакумченко
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