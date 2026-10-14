Янтарная лихорадка на Балтике: Туристы платят до ₽25 тысяч за поиски «солнечного камня»

На пляжах в Калининградской области началась «янтарная лихорадка». Об этом сообщает SHOT ПРОВЕРКА.

В Калининградской области начался сезон поиска янтаря на побережье. Видео © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / 50_millionov

Отдыхающих вывозят к морю, чтобы те своими руками разыскивали солнечный камень в песке, среди ракушек и выброшенных волнами водорослей. Сопровождающие указывают места, где добыча наиболее вероятна, и объясняют, чем янтарь отличается от стекла и обычной гальки.

Промысел привязан к сезону: с октября по март Балтика штормит заметно чаще. Волны отрывают янтарь ото дна и выносят его к берегу, поэтому искать камень лучше всего сразу после ненастья. Очередной сильный шторм накрыл регион 9 октября.

Удовольствие, как отмечает канал, не из дешёвых: групповой выезд с поиском янтаря обойдётся от 5,5 тысячи рублей с человека, а индивидуальная поездка — в 15–25 тысяч. Чаще всего гостей везут в Янтарное, Пионерское и Балтийск. При этом никто не ручается, что добыча вообще случится, — слишком многое решают погода и море.

Если добыча окажется крупной, на таможне к ней могут возникнуть вопросы. Одного лишь сентября хватило, чтобы в багаже пассажиров калининградского аэропорта выявить более четырёх килограммов необработанного янтаря без надлежащих документов, что почти вдвое превысило августовские цифры. А вот небольшую горсть камней, подобранных прямо на пляже, как уверяют экскурсоводы, туристы, как правило, вывозят без всяких препятствий.

Ранее стало известно, что в Калининградской области был найден уникальный янтарь возрастом около 40 миллионов лет, вес которого составляет 84 грамма. Камень необычной формы имеет одну сторону в виде плавного сферического натека, а другую — идеально плоскую.