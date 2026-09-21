Янтарный гигант «Осенний» весом почти 1,4 кг нашли под Калининградом

На Калининградском янтарном комбинате добыли самородок возрастом около 40 миллионов лет и весом почти 1,4 килограмма. Камень насыщенного золотисто-жёлтого цвета получил название «Осенний», сообщили на предприятии.

Находка стала пятым янтарным самородком, извлечённым из Приморского карьера в 2026 году. Вес экземпляра составляет 1372 грамма, размер — 15 на 16 сантиметров. Особенно яркий оттенок заметен благодаря крупному боковому сколу.

«Среди добытых в этом году самородков „Осенний“ выделяет насыщенный цвет», — рассказала геммолог комбината Анна Дугина.

По её словам, необычная окраска могла сформироваться ещё десятки миллионов лет назад из-за сильного нагрева смолы. Источник огня, вероятно, находился близко к дереву: высокая температура привела к закипанию смолы и появлению внутри множества пузырьков воздуха.

Самородками называют образцы янтаря массой более килограмма. Такие находки редки: в 2025 году комбинат добыл 712 тонн янтаря, однако камней весом свыше килограмма среди них оказалось лишь 13.

После добычи крупные экземпляры отправляют на государственную экспертизу. Самые ценные могут пополнить музейную коллекцию, остальные выставляют на аукцион редкого янтаря. Ближайшие торги намечены на 2 октября 2026 года.

Ранее сообщалось, что в Архангельской области на месторождении имени Владимира Гриба добыли алмаз ювелирного качества весом 190,08 карата. Камень обнаружили на горно-обогатительном комбинате. Его размеры составляют 45,9 на 24,9 на 20,5 миллиметра. Это уже третий алмаз особой крупности, полученный компанией в 2026 году. К этой категории относят камни тяжелее 50 карат.