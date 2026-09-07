RT India вышел в онлайн на хинди и показал ИИ-ролик с Карлом III

Телеканал RT India 7 сентября запустил новостной сайт на хинди. Платформа получила название RTHindi.com и станет дополнительным источником информации для многомиллионной аудитории, говорящей на этом языке. Сам ресурс уже работает.

Видео © Telegram/RT на русском

К запуску команда RT подготовила необычный проморолик с использованием искусственного интеллекта. В нём британский король Карл III танцует под индийские мотивы и пытается освоить хинди.

Одновременно RT Academy объявила набор на онлайн-курс по международной журналистике. Участниками программы смогут стать молодые специалисты из стран Южной Азии. Организаторы называют курс первым онлайн-интенсивом RT Academy, рассчитанным сразу на весь регион. В 2025 году аналогичную программу запускали для лучших студентов индийских факультетов журналистики и медиа.

Российские СМИ продолжают наращивать аудиторию и влияние в цифровой среде. В июне Life.ru писал, что сайт телеканала 78.ru возглавил рейтинг «Медиалогии» по цитируемости за первый квартал 2026 года, обойдя «Фонтанку» и «Петербургский дневник». Для площадки это был уже не первый подобный результат — годом ранее она также заняла первое место в рейтинге.