Число опубликованных некрологов украинских военных приблизилось к 800 тысячам, заявил автор Telegram-канала «Шёпот фронта» Руслан Татаринов в эфире радио «Комсомольская правда». По его оценке, реальные потери могут превышать миллион человек.

«На днях цифра была в 796 тысяч некрологов. Реальные потери — они, вероятно, превышают миллион. Мы же говорим об опубликованной информации с украинской стороны, в разных украинских источниках», — приводит KP.ru слова Татаринова.

Он отметил, что учитываются только открыто опубликованные сведения. По его словам, сбор данных ведут боты: они реагируют примерно на пятнадцать ключевых слов в украинском сегменте интернета — не только на «некрологи» и «похороны». Вручную такой массив, по мнению собеседника, обработать невозможно.

Отдельно Татаринов говорит о наёмниках. Он утверждает, что программа не считает их по испано- и португалоязычным источникам, но есть Telegram-канал, где вручную собирают информацию о погибших и раненых. По его словам, только колумбийцев там более четырёх тысяч.

При этом он связывает «замерзание» цифры у рубежа в 800 тысяч с информационным провалом на Украине после ударов по энергетике и дата-центрам.

А ранее Владимира Зеленского обвинили в гибели более миллиона украинцев. В Верховной раде отметили, что страна уже потеряла целое поколение, а миллионы граждан Незалежной больше никогда не смогут вернуться домой.