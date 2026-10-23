«Рубикон» достал мобильные ракетные комплексы NASAMS в тылу Украины
Пусковая установка РСЗО HIMARS. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Karlis Dambrans
Российские военные нанесли удары по двум зенитным ракетным комплексам NASAMS норвежского производства и радиолокационной станции ВСУ в Запорожской и Днепропетровской областях. Для поражения объектов применялись беспилотники «Герань-4 сикер». Об этом сообщили в Министерстве обороны России.
Видео © Минобороны РФ / Центр «Рубикон»
По информации ведомства, операцию провели расчёты испытательного центра перспективных беспилотных технологий «Рубикон». Целями стали мобильные комплексы противовоздушной обороны, обнаруженные в тыловых районах украинской территории.
Один из NASAMS находился неподалёку от населённого пункта Широкое в Запорожской области. Вторую установку выявили возле Башмачки в Днепропетровской области. В Минобороны заявили, что оба объекта были успешно поражены ударами беспилотников.
Кроме того, российские операторы атаковали радиолокационную станцию П-18 «Малахит», расположенную в районе Котляровки Днепропетровской области. Это оборудование предназначено для обнаружения воздушных целей и обеспечения работы средств ПВО.
Ранее Life.ru сообщал об уничтожении украинской радиолокационной станции обнаружения воздушных целей. Об ударе 4 октября также информировало российское Минобороны. В ведомстве уточняли, что для поражения целей применялись авиация, беспилотники, ракетные войска и артиллерия.
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