Российские военные уничтожили украинский боевой вертолёт Ми-24 на аэродроме Миргород в Полтавской области. По сообщению военкора ИС «Вести» Евгения Поддубного, для поражения воздушной машины операторы 50-й бригады «Варяг» применили беспилотник «Герань».

Видео © Телеграм / 50 бригада "Варяг"

«Вертолёт Ми‑24 Воздушных сил ВСУ уничтожен на аэродроме «Миргород» в Полтавской области. Результативный удар нанесли операторы 50‑й бригады «Варяг» с помощью БПЛА «Герань», — написал Поддубный в своём Telegram-канале.

Это подтвердили и в самом «Варяге» и показали видео. Подразделение также нанесло удары по складским комплексам и промышленным объектам, которые использовались для обеспечения украинской армии. Результаты поражения целей зафиксировали средства объективного контроля.