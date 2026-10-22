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Опубликовано 22 октября, 17:27

«Варяг» снял уничтожение украинского вертолёта Ми-24 прямо на аэродроме

Российские военные уничтожили украинский вертолёт Ми-24 на аэродроме Миргород

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / chorche de prigo

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / chorche de prigo

Российские военные уничтожили украинский боевой вертолёт Ми-24 на аэродроме Миргород в Полтавской области. По сообщению военкора ИС «Вести» Евгения Поддубного, для поражения воздушной машины операторы 50-й бригады «Варяг» применили беспилотник «Герань».

Видео © Телеграм / 50 бригада "Варяг"

«Вертолёт Ми‑24 Воздушных сил ВСУ уничтожен на аэродроме «Миргород» в Полтавской области. Результативный удар нанесли операторы 50‑й бригады «Варяг» с помощью БПЛА «Герань», — написал Поддубный в своём Telegram-канале.

Это подтвердили и в самом «Варяге» и показали видео. Подразделение также нанесло удары по складским комплексам и промышленным объектам, которые использовались для обеспечения украинской армии. Результаты поражения целей зафиксировали средства объективного контроля.

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Ранее Life.ru сообщал об ударе российских беспилотников «Герань» по авиабазе в Миргороде после прибытия туда военно-транспортного самолёта Ан-124.

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Андрей Бражников
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