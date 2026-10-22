«Варяг» снял уничтожение украинского вертолёта Ми-24 прямо на аэродроме
Российские военные уничтожили украинский вертолёт Ми-24 на аэродроме Миргород
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / chorche de prigo
Российские военные уничтожили украинский боевой вертолёт Ми-24 на аэродроме Миргород в Полтавской области. По сообщению военкора ИС «Вести» Евгения Поддубного, для поражения воздушной машины операторы 50-й бригады «Варяг» применили беспилотник «Герань».
Видео © Телеграм / 50 бригада "Варяг"
«Вертолёт Ми‑24 Воздушных сил ВСУ уничтожен на аэродроме «Миргород» в Полтавской области. Результативный удар нанесли операторы 50‑й бригады «Варяг» с помощью БПЛА «Герань», — написал Поддубный в своём Telegram-канале.
Это подтвердили и в самом «Варяге» и показали видео. Подразделение также нанесло удары по складским комплексам и промышленным объектам, которые использовались для обеспечения украинской армии. Результаты поражения целей зафиксировали средства объективного контроля.
Ранее Life.ru сообщал об ударе российских беспилотников «Герань» по авиабазе в Миргороде после прибытия туда военно-транспортного самолёта Ан-124.
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