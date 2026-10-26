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Опубликовано 26 октября, 08:34

Рубильник для натовских грузов выбит: Армия России поразила подстанцию под Хмельницким

Российские БПЛА вывели из строя подстанцию в Каменец-Подольском

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT 5

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT 5

Российская беспилотная авиация провела результативную ночную операцию в глубоком тылу противника на западе страны. Точечным ударам подвергся крупный распределительный узел, питавший армейские транспортные артерии.

Целью налёта стал стратегический энергообъект, от которого зависело снабжение складов, железнодорожных путей и баз перевалки военных грузов.

В оборонном ведомстве отметили, что «в Хмельницкой области поражена электроподстанция ПС-330 в г. Каменец-Подольский, обеспечивающая функционирование объектов логистической инфраструктуры».

Дроны-камикадзе успешно обошли заслоны противовоздушной обороны и точно поразили силовое оборудование станции.

На объекте зафиксированы критические повреждения высоковольтных систем, приведшие к аварийному отключению потребителей.

Остановка подстанции приведёт к сбоям в работе железнодорожных тяговых сетей и существенно затормозит переброску резервов и боеприпасов в зону боевых действий.

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Ранее Life.ru рассказывал об ударе по логистическому комплексу в районе Нового Коротыча Харьковской области. По данным Минобороны РФ, объект использовался для хранения вооружения и компонентов беспилотников. Для атаки применялись дроны.

Больше новостей о действиях российских войск и сообщениях Минобороны — в разделе «Армия» на Life.ru.

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Оксана Попова
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