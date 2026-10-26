Рубильник для натовских грузов выбит: Армия России поразила подстанцию под Хмельницким
Российские БПЛА вывели из строя подстанцию в Каменец-Подольском
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Российская беспилотная авиация провела результативную ночную операцию в глубоком тылу противника на западе страны. Точечным ударам подвергся крупный распределительный узел, питавший армейские транспортные артерии.
Целью налёта стал стратегический энергообъект, от которого зависело снабжение складов, железнодорожных путей и баз перевалки военных грузов.
В оборонном ведомстве отметили, что «в Хмельницкой области поражена электроподстанция ПС-330 в г. Каменец-Подольский, обеспечивающая функционирование объектов логистической инфраструктуры».
Дроны-камикадзе успешно обошли заслоны противовоздушной обороны и точно поразили силовое оборудование станции.
На объекте зафиксированы критические повреждения высоковольтных систем, приведшие к аварийному отключению потребителей.
Остановка подстанции приведёт к сбоям в работе железнодорожных тяговых сетей и существенно затормозит переброску резервов и боеприпасов в зону боевых действий.
Ранее Life.ru рассказывал об ударе по логистическому комплексу в районе Нового Коротыча Харьковской области. По данным Минобороны РФ, объект использовался для хранения вооружения и компонентов беспилотников. Для атаки применялись дроны.
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