Рубильник для натовских грузов выбит: Армия России поразила подстанцию под Хмельницким

Российская беспилотная авиация провела результативную ночную операцию в глубоком тылу противника на западе страны. Точечным ударам подвергся крупный распределительный узел, питавший армейские транспортные артерии.

Целью налёта стал стратегический энергообъект, от которого зависело снабжение складов, железнодорожных путей и баз перевалки военных грузов.

В оборонном ведомстве отметили, что «в Хмельницкой области поражена электроподстанция ПС-330 в г. Каменец-Подольский, обеспечивающая функционирование объектов логистической инфраструктуры».

Дроны-камикадзе успешно обошли заслоны противовоздушной обороны и точно поразили силовое оборудование станции.

На объекте зафиксированы критические повреждения высоковольтных систем, приведшие к аварийному отключению потребителей.

Остановка подстанции приведёт к сбоям в работе железнодорожных тяговых сетей и существенно затормозит переброску резервов и боеприпасов в зону боевых действий.

Ранее Life.ru рассказывал об ударе по логистическому комплексу в районе Нового Коротыча Харьковской области. По данным Минобороны РФ, объект использовался для хранения вооружения и компонентов беспилотников. Для атаки применялись дроны.