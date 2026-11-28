Казанский «Рубин» открыл счёт в домашнем матче 16-го тура Российской премьер-лиги против тольяттинского «Акрона». Уже на шестой минуте отличился полузащитник хозяев Угочукву Иву.

Встреча проходит 28 ноября на стадионе «Ак Барс Арена» в Казани. На 17-й минуте преимущество хозяев увеличил Ульви Бабаев. Голевую передачу выполнил нападающий Эдди Сальседо. Автор первого мяча Иву на этот раз выступил ассистентом. Счёт стал 2:0 в пользу хозяев. Командам ещё предстоит второй тайм.

Перед встречей «Рубин» занимал седьмое место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 21 очко после 15 матчей. «Акрон» располагался на 15-й строчке с 12 баллами.