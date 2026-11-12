США и Китай признают важность переговоров на высшем уровне по вопросам мира и ядерного разоружения с участием России. Такую позицию высказали госсекретарь США Марко Рубио и министр иностранных дел КНР Ван И во время телефонного разговора 11 ноября, сообщила пресс-служба американского Госдепартамента.

«Они [Рубио и Ван И] согласились с важностью проведения конструктивных переговоров на уровне лидеров для продвижения таких целей, как мир и денуклеаризация, в том числе в рамках любой потенциальной трёхсторонней встречи лидеров с участием России», — говорится в заявлении ведомства.

Разговор состоялся по инициативе Пекина. Дипломаты обсудили предстоящий саммит Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) в китайском Шэньчжэне 18–19 ноября, куда планирует отправиться президент США Дональд Трамп. Ещё одной темой стала встреча «Большой двадцатки», намеченная на 14–15 декабря в Майами, которую должен посетить председатель КНР Си Цзиньпин.

Рубио и Ван И также подтвердили заинтересованность в поддержании стратегической стабильности между двумя державами на основе взаимного уважения, справедливости и взаимности.

Ранее Life.ru сообщал, что в Кремле рассказали о разногласиях между США и Китаем по поводу ядерного разоружения. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что Вашингтон заинтересован в обсуждении сокращения ядерных вооружений в трёхстороннем формате, однако Пекин пока выступает против такого диалога. Москва, по его словам, готова рассматривать вопросы стратегической стабильности наряду с другими международными темами. Возможной площадкой для встречи Владимира Путина, Дональда Трампа и Си Цзиньпина назывался ноябрьский саммит АТЭС в Китае.