США зовут Россию и Китай к ядерному диалогу: Песков раскрыл разногласия сторон

США намерены обсудить ядерное разоружение и стратегическую стабильность на возможной трёхсторонней встрече с Россией и Китаем, однако Пекин пока не готов к такому формату переговоров. Москва, в свою очередь, открыта к обсуждению этих и других вопросов. Об этом пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал корреспонденту ИС «Вести».

«Вы знаете, что американцы хотят поговорить по ядерному разоружению, но этого не хотят китайцы. Мы готовы и к тому, и к другому, но помимо этого есть ещё много вопросов», — пояснил представитель Кремля.

Ранее Life.ru рассказывал, что 19 октября Песков подтвердил обсуждение возможности встречи Владимира Путина, Дональда Трампа и Си Цзиньпина. Переговоры могут пройти на полях саммита АТЭС в китайском Шэньчжэне 18–19 ноября. Однако организационные детали и участие лидеров пока не утверждены. Ещё 1 октября Путин допустил проведение такого саммита, отметив, что многое будет зависеть от принимающей стороны.

Кроме того, 20 октября Кремль призвал срочно возобновить российско-американский диалог по стратегической стабильности. Необходимость новых договорённостей стала особенно актуальной после истечения 5 февраля 2026 года срока действия ДСНВ, который ограничивал количество развёрнутых стратегических ядерных боезарядов и их носителей у России и США. Прежнее соглашение также предусматривало механизмы взаимного контроля.