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Регион
Опубликовано 21 октября, 13:32

США зовут Россию и Китай к ядерному диалогу: Песков раскрыл разногласия сторон

Песков: США хотят обсудить ядерное разоружение с РФ и КНР, но Китай против

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

США намерены обсудить ядерное разоружение и стратегическую стабильность на возможной трёхсторонней встрече с Россией и Китаем, однако Пекин пока не готов к такому формату переговоров. Москва, в свою очередь, открыта к обсуждению этих и других вопросов. Об этом пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал корреспонденту ИС «Вести».

«Вы знаете, что американцы хотят поговорить по ядерному разоружению, но этого не хотят китайцы. Мы готовы и к тому, и к другому, но помимо этого есть ещё много вопросов», — пояснил представитель Кремля.

Ранее Life.ru рассказывал, что 19 октября Песков подтвердил обсуждение возможности встречи Владимира Путина, Дональда Трампа и Си Цзиньпина. Переговоры могут пройти на полях саммита АТЭС в китайском Шэньчжэне 18–19 ноября. Однако организационные детали и участие лидеров пока не утверждены. Ещё 1 октября Путин допустил проведение такого саммита, отметив, что многое будет зависеть от принимающей стороны.

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Кроме того, 20 октября Кремль призвал срочно возобновить российско-американский диалог по стратегической стабильности. Необходимость новых договорённостей стала особенно актуальной после истечения 5 февраля 2026 года срока действия ДСНВ, который ограничивал количество развёрнутых стратегических ядерных боезарядов и их носителей у России и США. Прежнее соглашение также предусматривало механизмы взаимного контроля.

Больше новостей о дипломатических переговорах, ядерном разоружении и отношениях мировых держав — в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

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Милена Скрипальщикова
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