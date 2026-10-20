Ядерный диалог откладывать нельзя: Кремль напомнил США о срочном вопросе

Россия считает необходимым срочно возобновить диалог с США по вопросам стратегической стабильности и ядерного разоружения. Москва неоднократно поднимала эту тему на разных уровнях, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Мы убеждены в этом, мы неоднократно об этом говорили на самых различных уровнях», — подчеркнул представитель Кремля.

Таким образом Песков ответил на вопрос, считает ли российская сторона возможным включить стратегическую стабильность в повестку потенциальной двусторонней встречи России и США.

Вопрос контроля над ядерными вооружениями приобрёл особую актуальность после истечения 5 февраля 2026 года договора СНВ-3, который ограничивал стратегические арсеналы Москвы и Вашингтона. Соглашение предусматривало предельное количество развёрнутых ядерных боезарядов и их носителей, а также механизмы взаимного контроля.

Ранее Life.ru сообщал, что ещё 28 сентября Песков призвал возобновить переговоры по контролю над вооружениями. Тогда представитель Кремля заявил, что начинать их следовало ещё «вчера», поскольку подготовка новых соглашений потребует длительной работы экспертов. Поводом стало предложение Дональда Трампа обсудить ограничения вооружений в трёхстороннем формате с участием Китая. Однако Пекин ранее указывал на несопоставимость своего ядерного потенциала с российским и американским.

Позднее Владимир Путин подтвердил готовность России вернуться к диалогу с США по ядерному сдерживанию. Выступая 1 октября на заседании дискуссионного клуба «Валдай», президент подчеркнул, что Москва может приступить к обсуждению этих вопросов хоть завтра, если Вашингтон проявит соответствующий интерес.