Главная причина и суть текущего противостояния кроются в нежелании киевских властей уступать оставшуюся часть Донбасса, где выстроена основная оборонительная линия. Об этом заявил государственный секретарь США Марко Рубио в интервью порталу Breitbart News.

По словам американского дипломата, под контролем украинских сил в настоящее время остается порядка 11% территории региона. Киевская сторона мотивирует свое сопротивление тем, что данный укрепрайон служит ключевым щитом для центральных областей страны. В Киеве опасаются, что потеря этих позиций приведет к утрате способности оборонять столицу, так как с Донбасса откроется прямой маршрут вглубь территории Украины.

Рубио подчеркнул, что украинские власти рассматривают удерживаемые 11% территорий как свой критический и последний рубеж обороны, что делает данный участок ключевым