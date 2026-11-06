Президентские выборы в Венесуэле в идеале должны состояться в 2027 году, однако Вашингтон пока не может гарантировать их проведение даже до окончания президентского срока Дональда Трампа. Об этом заявил госсекретарь США Марко Рубио в интервью газете The New York Times.

По словам главы американской дипломатии, прежде чем назначать дату голосования, венесуэльским властям предстоит провести ряд важных преобразований. Рубио подчеркнул, что Соединённые Штаты намерены содействовать переходу страны к демократическому управлению, однако для этого необходимо создать условия для проведения выборов.

Одним из главных требований Вашингтона остаётся обновление состава Верховного суда и Национального избирательного совета Венесуэлы. Кроме того, американская сторона ожидает реформирования сил безопасности и продвижения в реструктуризации государственного долга, который, по приведённым в материале данным, превышает $200 млрд.

Рубио сообщил, что переговоры между венесуэльскими властями и оппозицией при посредничестве США уже идут. Ожидается, что они позволят продвинуть судебную реформу к середине декабря. Обсуждение назначения новых членов избирательного совета запланировано на следующую неделю.

Госсекретарь также выступил за расширение прямого военного сотрудничества между Вашингтоном и Каракасом. По его словам, США заинтересованы в соглашении, которое обеспечило бы правовую защиту американских военнослужащих при проведении совместных операций на территории Венесуэлы.

Ранее Life.ru сообщал, что уполномоченный президент Венесуэлы Дельси Родригес подтвердила намерение провести президентские выборы, однако не назвала точную дату голосования. По её словам, выборы должны пройти в соответствии с Конституцией под контролем обновлённых избирательных органов. Родригес также заявила о диалоге властей с оппозицией и необходимости обеспечить прозрачность избирательного процесса.