Коллективный Запад оказался на развилке: ему предстоит либо начать активно действовать на мировой сцене, либо скатиться к «рабству и упадку». Об этом заявил госсекретарь США Марко Рубио, выступая с программной речью в Афинах.

Глава американской дипломатии подчеркнул, что ближайшие десять лет станут решающими.

«Курс, которым мы будем двигаться, определит, останется ли Запад во главе мирового сообщества или обречёт себя на будущее атрофии, рабства и упадка», — сказал Рубио. По его словам, решения, которые будут приняты в это десятилетие, «напишут историю следующего века».

Речь была обращена прежде всего к Европе. Рубио посетовал, что западные страны со временем стали стесняться собственных достижений и даже своего процветания, превратив его в повод для чувства вины. Он посетовал, что слово «национализм» приобрело негативный оттенок, а на Западе начали сносить памятники и осуждать собственную историю.

Госсекретарь также обвинил западные государства в том, что они постепенно уступали часть своего суверенитета глобальным структурам, находящимся вне их контроля. По его мнению, пока уверенность Запада в себе ослабевала, соперники и противники действовали всё решительнее, наращивая своё богатство и влияние.

Ранее Life.ru рассказывал, что о точке невозврата для Запада заявил глава РФПИ и спецпредставитель президента России по экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев. Он высказал мнение, что Запад, возможно, уже миновал этот рубеж из-за систематической лжи и неспособности справляться с собственными проблемами.