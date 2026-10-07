Попытки НАТО и Евросоюза запугать Россию обречены на провал, потому что на Западе напрасно убеждены, будто Москва не отреагирует на ядерные угрозы. Об этом говорится в материале итальянского издания L'AntiDiplomatico.

«Откаты от контрактов на закупку вооружений вскружили кое-кому голову. И они не верят, что Россия может ответить ядерным оружием. Они ошибаются», — пишет L'AntiDiplomatico.

Автор публикации указывает, что единичного ракетного пуска совершенно недостаточно, чтобы вызвать ответные шаги со стороны Кремля.

Ранее Life.ru сообщал, что в Кремле отреагировали на ракетное послание Макрона. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что международные вопросы следует решать за столом переговоров, а не через демонстративные пуски ракет. Так он прокомментировал испытание французской стратегической ракеты и слова Макрона о сигнале другим государствам.