Лидерам России, США и Китая необходимо проводить консультации на регулярной основе, чтобы укреплять диалог между тремя державами. Об этом заявил американский госсекретарь Марко Рубио, подчеркнув особую ценность личных контактов Владимира Путина, Дональда Трампа и Си Цзиньпина.

По словам главы Госдепартамента, непосредственное общение руководителей государств помогает не только обсуждать важнейшие международные вопросы, но и задаёт направление дальнейшей работе правительств. Рубио считает личное взаимодействие лидеров бесценным, поскольку достигнутое на высшем уровне взаимопонимание определяет характер отношений между государственными аппаратами трёх стран.

Заявление прозвучало после исторического саммита в китайском Шэньчжэне, где 19 ноября впервые состоялись отдельные трёхсторонние переговоры действующих руководителей России, США и КНР. Главными темами встречи стали международная безопасность, стратегическая стабильность, контроль над ядерными вооружениями и украинский конфликт.

Ранее Life.ru рассказывал о составе американской делегации на переговорах в Шэньчжэне. Помимо Рубио, Трампа сопровождали министр финансов Скотт Бессент, министр торговли Говард Лютник, руководитель аппарата Белого дома Стивен Миллер и посол США в Китае Дэвид Пердью. Журналист кремлёвского пула Александр Юнашев обратил внимание, что среди участников именно госсекретарь придерживается наиболее жёсткой позиции в отношении России, тогда как остальных представителей администрации он охарактеризовал как прагматиков.