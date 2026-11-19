На трёхсторонних переговорах Владимира Путина, Дональда Трампа и Си Цзиньпина американскую сторону представляли пять высокопоставленных чиновников. Их состав назвал журналист кремлёвского пула Александр Юнашев в своём Telegram-канале «Юнашев LIVE».

Американская делегация на трёхстороннем саммите в Китае. Фото © Юнашев LIVE

В делегацию вошли госсекретарь Марко Рубио, министр финансов Скотт Бессент, министр торговли Говард Лютник, руководитель аппарата Белого дома Стивен Миллер и американский посол в Китае Дэвид Пердью.

Особое внимание Юнашев обратил на политические взгляды людей, сопровождавших Трампа. По мнению журналиста, наиболее жёсткую позицию среди них занимает Рубио, однако его присутствие на переговорах такого уровня объясняется должностью главы Госдепартамента.

Остальных участников делегации корреспондент охарактеризовал как прагматиков. Юнашев также отметил их критическое отношение к европейским партнёрам Вашингтона, нежелание выделять дополнительные средства Украине и заинтересованность в восстановлении диалога с Россией.

Отдельное место в американской делегации занимают представители экономического блока администрации Трампа. Бессент отвечает за финансовую политику США, а Лютник возглавляет Министерство торговли. Вместе с ними в переговорах участвовал Миллер, который в ноябре занял пост руководителя аппарата Белого дома.

Первая в истории трёхсторонняя встреча действующих лидеров России, Китая и США состоялась 19 ноября в государственной резиденции «Цилинь Шаньчжуан» в Шэньчжэне. Переговоры продолжались около полутора часов.