Спецпосланник президента США Стив Уиткофф и Джаред Кушнер оказались в перечне участников трёхстороннего саммита России, Китая и США в Шэньчжэне, который, как сообщается, опубликовал Кремль. При этом оба американских переговорщика 19 ноября должны были отправиться в Берлин на встречу с Владимиром Зеленским и европейскими лидерами.

Накануне глава РФПИ Кирилл Дмитриев сообщил, что Уиткофф и Кушнер пропустят саммит из-за работы с европейскими партнёрами. Сегодня стало известно об их поездке в Германию, где планировалось обсудить гарантии безопасности Украины и её экономическое восстановление после завершения конфликта.

Помимо Уиткоффа и Кушнера, в опубликованном перечне американской делегации указаны госсекретарь Марко Рубио, министр финансов Скотт Бессент и новый руководитель аппарата Белого дома Стивен Миллер. Последний занял должность 9 ноября, сменив Сьюзи Уайлс.

Российскую сторону, согласно списку, представляли пять высокопоставленных чиновников: глава МИД Сергей Лавров, министр обороны Андрей Белоусов, вице-премьер — министр финансов Антон Силуанов, помощник президента Юрий Ушаков и заместитель руководителя Администрации президента Максим Орешкин.

В состав китайской делегации вошли министр иностранных дел Ван И, его заместитель Ма Чжаосюй, посол КНР в России Чжан Ханьхуэй, китайский посол в США Се Фэн и высокопоставленный партийный руководитель Цай Ци.

Первая в истории трёхсторонняя встреча Владимира Путина, Дональда Трампа и Си Цзиньпина состоялась 19 ноября на полях саммита АТЭС в китайском Шэньчжэне. Переговоры продолжались примерно полтора часа, хотя первоначально на них отводили только час.

Ранее Life.ru рассказывал о переговорах Путина с Уиткоффом и Кушнером в Кремле 12 ноября. Американские представители прибыли в Москву после консультаций России, США и Украины в Абу-Даби, чтобы обсудить дальнейшие шаги по урегулированию конфликта. Уже утром 19 ноября Путин и Трамп провели отдельную встречу в Шэньчжэне. По словам Юрия Ушакова, политики уделили основное внимание украинскому вопросу, затронули двусторонние отношения и подготовку к переговорам с председателем КНР.