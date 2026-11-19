Президент России Владимир Путин назвал состоявшуюся в Китае трёхстороннюю встречу с американским лидером Дональдом Трампом и председателем КНР Си Цзиньпином страницей мировой истории. Отвечая на вопрос журналиста о том, чего ждать после беспрецедентного саммита, глава государства признал, что предсказать дальнейшее развитие событий невозможно.

«Раньше таких встреч не было, и вот состоялась. Это страница в истории дипломатии», — заявил российский лидер.

Таким образом Путин подчеркнул уникальность переговоров, в которых впервые приняли участие действующие руководители России, Китая и США. При этом президент не стал прогнозировать, какие последствия будет иметь состоявшийся разговор.

Историческая встреча прошла 19 ноября в китайском Шэньчжэне на полях саммита Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС). Лидеры собрались в государственной резиденции «Цилинь Шаньчжуан», где обсудили вопросы международной безопасности и стратегической стабильности.

Первоначально на переговоры отводился один час, однако фактически беседа продолжалась 1 час 29 минут. По завершении саммита Путин, Трамп и Си Цзиньпин не выступили с совместным заявлением для прессы.

Ранее Life.ru сообщал о завершении первой в истории трёхсторонней встречи президентов России и США с председателем КНР. Переговоры стали одним из центральных событий международного саммита в Шэньчжэне.