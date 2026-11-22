Госсекретарь США Марко Рубио широко улыбнулся, когда президент России Владимир Путин протянул ему руку во время встречи с американским лидером Дональдом Трампом. Об этом сообщил журналист Павел Зарубин для ИС «Вести».

Российский президент поприветствовал рукопожатием Рубио и министра финансов США Скотта Бессента, которые также участвовали в российско-американских переговорах. По словам Зарубина, на кадрах видно, как госсекретарь США расплывается в улыбке, когда Путин протягивает ему руку.