Рубио широко улыбнулся во время рукопожатия с Путиным в Китае
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Госсекретарь США Марко Рубио широко улыбнулся, когда президент России Владимир Путин протянул ему руку во время встречи с американским лидером Дональдом Трампом. Об этом сообщил журналист Павел Зарубин для ИС «Вести».
Российский президент поприветствовал рукопожатием Рубио и министра финансов США Скотта Бессента, которые также участвовали в российско-американских переговорах. По словам Зарубина, на кадрах видно, как госсекретарь США расплывается в улыбке, когда Путин протягивает ему руку.
Ранее Life.ru публиковал видео встречи Путина и Трампа в китайском Шэньчжэне. Перед началом переговоров лидеры обменялись рукопожатиями и несколькими словами. Это была их первая личная встреча более чем за год.