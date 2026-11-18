Вашингтон всерьёз рассматривает возможность проведения переговоров президента США Дональда Трампа с лидером КНДР Ким Чен Ыном. Американский лидер готов лично встретиться с северокорейским руководителем ради урегулирования разногласий между странами, заявил журналистам госсекретарь Марко Рубио.

«Президент никогда не рассматривал встречи и переговоры с кем-либо как уступку. Президент считает, что если у нас есть проблемы с КНДР, то единственный способ решить их — это за счёт взаимодействия», — подчеркнул Рубио.

Глава Госдепартамента объяснил, что Трамп не видит ничего предосудительного в прямых контактах даже с теми государствами, с которыми у Вашингтона сохраняются серьёзные противоречия. По его мнению, обсуждение спорных вопросов за столом переговоров может оказаться полезнее отсутствия диалога.

При этом Рубио призвал не воспринимать готовность американского президента как свидетельство уже достигнутых договорённостей. Конкретная дата возможной встречи пока не определена, а её проведение зависит от дальнейших контактов сторон.

«Это может оказаться невозможным, я не говорю, что встреча состоится завтра, я говорю лишь, что президент хочет встречи и обсуждений. Он готов сделать это», — добавил госсекретарь.

Ранее Life.ru сообщал, что Дональд Трамп пытался возобновить диалог с Ким Чен Ыном, однако северокорейские дипломаты отказались принимать его письма. В 2025 году сотрудники американской миссии при ООН неоднократно обращались к представителям КНДР в Нью-Йорке с просьбой передать послания лидеру страны. В них Трамп предлагал восстановить прямые контакты между Вашингтоном и Пхеньяном.