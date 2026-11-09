Украина может столкнуться с неожиданным препятствием на пути к получению американских гарантий безопасности. Даже если Вашингтон согласится предоставить Киеву соответствующие обязательства, оформить их полноценным международным договором будет непросто. Об этом заявил госсекретарь США Марко Рубио во время общения с журналистами в Париже.

Глава Госдепартамента не исключил возможность юридического закрепления будущих договорённостей, однако признал, что такой вариант пока недостаточно проработан. Главная сложность заключается в американских внутриполитических процедурах: для заключения международного договора потребуется одобрение Конгресса, добиться которого может оказаться непросто.

«Потенциально. Но не знаю, обсудили это мы это уже достаточно подробно. И, как вы знаете, договоры уже не так просто заключить», — отметил Рубио.

Заявление прозвучало на фоне подготовки нового раунда переговоров России, США и Украины, намеченного на 10–11 ноября в Абу-Даби. Гарантии безопасности и будущая архитектура европейской безопасности называются одними из центральных вопросов предстоящих консультаций.

Ранее Life.ru писал, что глава МИД России Сергей Лавров поддержал предложение США сделать вопросы безопасности главной темой предстоящих переговоров по Украине в Абу-Даби. По словам министра, Москва приветствует такой подход, поскольку обсуждение должно учитывать не только гарантии для Киева, но и безопасность России и всего региона. Лавров подчеркнул, что именно вопросы безопасности вынесены на первое место в повестке предстоящих консультаций.