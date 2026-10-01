Рубио выдворил иранскую делегацию из США после тупика в переговорах

Иранскую делегацию заставили немедленно покинуть США после того, как переговоры Тегерана и Вашингтона в Нью-Йорке зашли в тупик. Такое распоряжение дал госсекретарь Марко Рубио, сообщает Axios. Иранские представители прибыли в город для участия в Генеральной Ассамблее ООН.

Переговоры прошли в понедельник при посредничестве Катара, однако сторонам не удалось добиться прогресса. В тот же вечер американская миссия при ООН по указанию Рубио уведомила иранскую делегацию о необходимости покинуть Нью-Йорк.

«Госсекретарь Рубио выставил иранскую делегацию, которая злоупотребила гостеприимством. Генеральная Ассамблея ООН завершилась, так что им пора было уходить», — рассказал один из собеседников портала.

Портал назвал решение Рубио необычным дипломатическим шагом. При этом другой источник издания отметил, что глава МИД Ирана Аббас Аракчи изначально планировал вечером в понедельник вернуться в Тегеран.

Ранее сообщалось, что переговоры США и Ирана при посредничестве Катара не принесли дипломатического прорыва. Стороны сохранили прежние позиции и не согласились на существенные уступки. На фоне отсутствия прогресса появились опасения нового витка военного противостояния между Вашингтоном и Тегераном.