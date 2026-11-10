Иран в ближайшее время может полностью лишиться возможности экспортировать нефть и получать доходы от её продажи. Такой прогноз озвучил госсекретарь США Марко Рубио на пресс-конференции в Париже после встречи глав МИД стран «Большой семёрки».

«Если посмотреть на блокаду, то они вывезли нефть во время срока действия меморандума о взаимопонимании [с США]. Эта находящаяся на море нефть почти закончилась. В этот момент у них никаких прибылей не будет», — заявил глава Госдепартамента.

Рубио подчеркнул, что нынешние ограничения отличаются от прежних санкций против Тегерана. По его оценке, Иран впервые столкнулся с фактической невозможностью поставлять энергоносители на мировой рынок. Кроме того, госсекретарь упомянул другие действия Вашингтона, которые, по его словам, наносят иранской экономике серьёзный ущерб, но вдаваться в подробности не стал.

При этом поставки нефти через Ормузский пролив, как утверждает Рубио, постепенно восстанавливаются. В отдельные ночи объём перевозок достигает 80–85% от довоенного уровня. Недостающую часть американский дипломат объяснил ограничениями на экспорт иранской нефти.

Госсекретарь также предупредил, что Китай, остающийся одним из покупателей иранских энергоносителей, вскоре может лишиться возможности приобретать новые партии сырья. По его словам, доступной для покупки останется лишь нефть, уже находящаяся на танкерах, однако и её запасы подходят к концу.