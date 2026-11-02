Ручка чайника за 266 тысяч: В России пожаловались на мастеров с космическими ценами за ремонт
В Нижнем Новгороде за ремонт ручки чайника запросили 266 тысяч рублей
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Ремонт ручки чайника за 266 тысяч рублей, замена лампочки за 155 тысяч и установка нового ТЭНа в водонагревателе за 260 тысяч — с такими счетами столкнулись жители Нижнего Новгорода, обратившиеся к частным мастерам. По информации Telegram-канала Baza, на чрезмерные расценки пожаловались десятки человек, преимущественно пенсионеры.
В Нижнем Новгороде за ремонт ручки чайника запросили 266 тысяч рублей. Фото © Telegram / Baza
Как выяснили журналисты, многие клиенты находили электриков и сантехников по объявлениям возле подъездов. Люди рассчитывали вызвать обычного частного специалиста, но попадали в кол-центр, откуда к ним направляли мастера.
Перед началом работы исполнитель заключал с заказчиком договор. А после ремонта выставлял счёт, который мог достигать сотен тысяч рублей. Представители сервиса подробно расписывали стоимость услуг, и некоторые пожилые клиенты соглашались заплатить, считая, что подписанный документ не оставляет им выбора.
За частью таких объявлений стоит одна структура, сотрудники которой называют её «Новый уровень». Как утверждается в расследовании, она работает в 32 крупных российских городах, а её ежемесячный оборот превышает 30 миллионов рублей.
При этом единого юридического лица, которое заключало бы договоры со всеми заказчиками, по данным издания, нет. В документах фигурируют ИНН отдельных исполнителей, а полученные за работу деньги якобы делятся между мастером и организаторами бизнеса поровну.
Журналисты также сообщили о внутренних чатах сотрудников, в которых те обсуждают способы увеличения стоимости заказов. Один из участников под ником «Напихатор», как утверждает канал, похвастался ремонтом ручки чайника за 266 тысяч рублей. Подлинность переписок и финансовые показатели организации независимо не подтверждены.
Ранее Life.ru рассказывал о предложении сделать бесплатным вызов сантехника для пенсионеров. Депутат Госдумы Каплан Панеш выступил за то, чтобы управляющие компании выполняли базовые работы внутри квартир пожилых людей. Он предложил распространить такую помощь прежде всего на одиноких пенсионеров старше 70 лет и людей с инвалидностью. Сейчас управляющие компании отвечают главным образом за общее имущество дома, а ремонт оборудования внутри квартиры обычно оплачивает собственник.