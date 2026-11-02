Ремонт ручки чайника за 266 тысяч рублей, замена лампочки за 155 тысяч и установка нового ТЭНа в водонагревателе за 260 тысяч — с такими счетами столкнулись жители Нижнего Новгорода, обратившиеся к частным мастерам. По информации Telegram-канала Baza, на чрезмерные расценки пожаловались десятки человек, преимущественно пенсионеры.

В Нижнем Новгороде за ремонт ручки чайника запросили 266 тысяч рублей. Фото © Telegram / Baza

Как выяснили журналисты, многие клиенты находили электриков и сантехников по объявлениям возле подъездов. Люди рассчитывали вызвать обычного частного специалиста, но попадали в кол-центр, откуда к ним направляли мастера.

Перед началом работы исполнитель заключал с заказчиком договор. А после ремонта выставлял счёт, который мог достигать сотен тысяч рублей. Представители сервиса подробно расписывали стоимость услуг, и некоторые пожилые клиенты соглашались заплатить, считая, что подписанный документ не оставляет им выбора.

За частью таких объявлений стоит одна структура, сотрудники которой называют её «Новый уровень». Как утверждается в расследовании, она работает в 32 крупных российских городах, а её ежемесячный оборот превышает 30 миллионов рублей.

При этом единого юридического лица, которое заключало бы договоры со всеми заказчиками, по данным издания, нет. В документах фигурируют ИНН отдельных исполнителей, а полученные за работу деньги якобы делятся между мастером и организаторами бизнеса поровну.

Журналисты также сообщили о внутренних чатах сотрудников, в которых те обсуждают способы увеличения стоимости заказов. Один из участников под ником «Напихатор», как утверждает канал, похвастался ремонтом ручки чайника за 266 тысяч рублей. Подлинность переписок и финансовые показатели организации независимо не подтверждены.