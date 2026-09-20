Руденко: Диалог о безвизе для туристических групп между РФ и Индией продолжается

Россия и Индия продолжают обсуждать отмену виз для туристических групп. Об этом замглавы МИД РФ Андрей Руденко рассказал газете «Известия».

По словам дипломата, индийская сторона представила свои идеи и замечания. Он ожидает продолжения диалога и рассчитывает, что страны договорятся об упрощении взаимных поездок.

«Мы в конце концов выйдем на более комфортный режим для посещения России индийцами и Индии россиянами», — отметил Руденко.

Сроки запуска безвизового режима для тургрупп замминистра не назвал.

Ранее сообщалось, что Россия готовит отмену виз для граждан Вьетнама. Президент РФ Владимир Путин объявил об этом после переговоров с лидером республики То Ламом. Российский лидер отметил, что работа над инициативой уже идёт. По его словам, Москва рассчитывает ввести новый порядок въезда в ближайшее время. На встрече руководители двух стран также обсудили развитие двусторонних отношений и сотрудничества.