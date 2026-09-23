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Регион
Опубликовано 23 сентября, 12:40

Руденко: Ремилитаризация Японии вынудит Россию принять ответные меры

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

Курс Японии на ремилитаризацию может вынудить Россию принять дополнительные меры для обеспечения собственной безопасности. Об этом заявил замглавы МИД РФ Андрей Руденко в интервью NEWS.ru.

«Что касается курса Японии на ремилитаризацию, то российская сторона регулярно по дипломатическим каналам и в публичной сфере предупреждает Токио о крайне негативных последствиях подобных шагов. Акцентируем, что это вынудит нас принять эффективные компенсирующие меры в целях поддержания должного уровня национальной обороноспособности», — сказал дипломат.

По оценке Руденко, нынешняя японская политика включает увеличение военных расходов, закупку зарубежных вооружений и постепенный отход от прежних пацифистских ограничений. В Москве считают, что подобный курс негативно отражается на безопасности в Азиатско-Тихоокеанском регионе и напрямую затрагивает интересы России.

Замминистра также заявил, что путь к нормализации отношений между Москвой и Токио может открыться только после отказа японского руководства от антироссийской линии, подкреплённого практическими шагами. Россия прекратила переговоры по мирному договору в 2022 году после введения Японией санкций в связи с событиями на Украине.

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Ранее Life.ru сообщал, что Россия пообещала принять компенсирующие меры для защиты Дальнего Востока в случае размещения американских ракет средней и меньшей дальности в Японии. В МИД РФ тогда заявили, что появление таких систем будет рассматриваться как прямая угроза безопасности российских дальневосточных рубежей.

Главные решения мировых лидеров, дипломатия и международная безопасность — в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

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Юрий Лысенко
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