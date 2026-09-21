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Опубликовано 21 сентября, 12:40

«Рудимент XXI века»: В Госдуме предложили отменить обязательную прописку

Даванков предложил упразднить в России обязательную прописку по месту жительства

Владислав Даванков. Обложка © Life.ru

Владислав Даванков. Обложка © Life.ru

Обязательную регистрацию граждан по месту жительства в России следует заменить добровольной. Об этом в беседе с ТАСС заявил вице-спикер Госдумы Владислав Даванков.

«В XXI веке обязательная прописка в её нынешнем виде — рудимент. Государство уже умеет получать и обрабатывать огромное количество данных в цифровом виде, и нет смысла сохранять лишние административные барьеры только потому, что они существовали десятилетиями», — сказал Даванков.

Он напомнил, что депутаты фракции «Новые люди» ранее внесли в Госдуму законопроект, предлагающий установить добровольный порядок регистрации как по месту пребывания, так и по месту жительства. Инициатива № 1145511-8 была внесена 10 февраля 2026 года.

По словам вице-спикера, фракция намерена продолжить работу над документом и доработать его с учётом поступивших замечаний. Инициативу он назвал частью более широкой программы перехода от разрешительной модели к уведомительной.

Даванков пояснил, что такой подход должен применяться в тех сферах, где действия гражданина не создают доказанного риска для жизни, здоровья или безопасности. В таких случаях человек должен не получать предварительное разрешение государства, а лишь уведомлять его о своих действиях.

Сейчас законодательство предусматривает регистрационный учёт граждан России по месту пребывания и месту жительства. При смене постоянного места жительства гражданин обязан обратиться за регистрацией не позднее семи дней.

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Ранее Life.ru рассказывал, что МВД предложило аннулировать регистрацию россиян, если выяснится, что она была фиктивной. Снять человека с учёта смогут, если будет доказано использование поддельных документов или оформление прописки без намерения фактически проживать по указанному адресу.

Больше новостей о законодательных инициативах и правах граждан — в разделе «Право» на Life.ru.

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Юрий Лысенко
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