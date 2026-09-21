«Рудимент XXI века»: В Госдуме предложили отменить обязательную прописку

Обязательную регистрацию граждан по месту жительства в России следует заменить добровольной. Об этом в беседе с ТАСС заявил вице-спикер Госдумы Владислав Даванков.

«В XXI веке обязательная прописка в её нынешнем виде — рудимент. Государство уже умеет получать и обрабатывать огромное количество данных в цифровом виде, и нет смысла сохранять лишние административные барьеры только потому, что они существовали десятилетиями», — сказал Даванков.

Он напомнил, что депутаты фракции «Новые люди» ранее внесли в Госдуму законопроект, предлагающий установить добровольный порядок регистрации как по месту пребывания, так и по месту жительства. Инициатива № 1145511-8 была внесена 10 февраля 2026 года.

По словам вице-спикера, фракция намерена продолжить работу над документом и доработать его с учётом поступивших замечаний. Инициативу он назвал частью более широкой программы перехода от разрешительной модели к уведомительной.

Даванков пояснил, что такой подход должен применяться в тех сферах, где действия гражданина не создают доказанного риска для жизни, здоровья или безопасности. В таких случаях человек должен не получать предварительное разрешение государства, а лишь уведомлять его о своих действиях.

Сейчас законодательство предусматривает регистрационный учёт граждан России по месту пребывания и месту жительства. При смене постоянного места жительства гражданин обязан обратиться за регистрацией не позднее семи дней.

Ранее Life.ru рассказывал, что МВД предложило аннулировать регистрацию россиян, если выяснится, что она была фиктивной. Снять человека с учёта смогут, если будет доказано использование поддельных документов или оформление прописки без намерения фактически проживать по указанному адресу.