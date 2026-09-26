Рудковская назвала Гном Гномыча героем после десятого места на Гран-при в Батуми

Яна Рудковская назвала своего 13-летнего сына Александра Плющенко героем, несмотря на десятое место на этапе юниорского Гран-при ISU в Батуми. Продюсер призналась, что гордится выступлением фигуриста, которому удалось без ошибок исполнить обе программы. Об этом она рассказала «Матч ТВ»

«Он сделал все, что мог сделать на сегодняшний день. Для меня Александр сегодня — герой», — заявила Рудковская.

Мать спортсмена отдельно отметила, что Александр справился с обеими программами без ошибок и получал удовольствие от катания. По её словам, она особенно рада тому, что сын сумел выстоять, несмотря на все трудности.

По итогам соревнований Плющенко-младший набрал 181,97 балла. В произвольной программе он показал восьмой результат, однако по сумме двух выступлений расположился на десятой строчке итогового протокола. Победителем турнира стал представитель Швейцарии Эан Вайлер, получивший 221,72 балла.