РУДН подтвердил гибель иностранного студента

Российский университет дружбы народов подтвердил гибель иностранного студента медицинского института, который выпал из окна общежития. Обстоятельства произошедшего сейчас устанавливаются, сообщили в пресс-службе РУДН.

«РУДН подтверждает факт трагедии. Иностранный студент медицинского института выпал из окна общежития. РУДН выражает глубокие соболезнования родным и близким студента. Детали произошедшего выясняются», — сообщили в университете ТАСС.

Обстоятельства случившегося выясняются.