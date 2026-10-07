РУДН подтвердил гибель иностранного студента
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Российский университет дружбы народов подтвердил гибель иностранного студента медицинского института, который выпал из окна общежития. Обстоятельства произошедшего сейчас устанавливаются, сообщили в пресс-службе РУДН.
«РУДН подтверждает факт трагедии. Иностранный студент медицинского института выпал из окна общежития. РУДН выражает глубокие соболезнования родным и близким студента. Детали произошедшего выясняются», — сообщили в университете ТАСС.
Ранее Telegram-канал «Осторожно, Москва» писал, что тело молодого человека обнаружили под окнами общежития № 14. По данным канала, происшествие случилось около 13:00.
Обстоятельства случившегося выясняются.
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