На Пхукете 19-летний студент погиб после падения в дренажную трубу

Открытая дренажная труба стала причиной смертельной аварии в районе Вичит на Пхукете. Погиб 19-летний студент, который после занятий подрабатывал в доставке еды. Об этом пишет Thaiger.

Студент ехал на мопеде Honda Wave по улице Чаофа Таванток, когда на участке с незавершёнными работами по устройству водоотвода потерял управление. Проём дренажной системы, как установили прибывшие полицейские, не был закрыт. Полученные при падении травмы оказались смертельными.

Сначала молодого человека доставили в больницу Дибук. Позже медики сообщили полиции о его смерти. Обстоятельства аварии теперь проверяют следователи, в распоряжении которых находятся в том числе записи расположенных поблизости камер. Отдельный вопрос для расследования — почему опасный участок остался без защиты. На месте сотрудники полиции не обнаружили средств, которыми можно было бы закрыть трубу или обезопасить её для проезжающего транспорта.

Полиция намерена вызвать на допрос подрядчика, отвечавшего за работы. Если следствие установит, что требования безопасности были нарушены, а это нарушение непосредственно привело к смерти студента, подрядчику может грозить обвинение в причинении смерти по неосторожности. Такое преступление предусмотрено статьёй 291 Уголовного кодекса Таиланда. Максимальное наказание — 10 лет лишения свободы и штраф до 200 тыс. батов.

Ранее в Таиланде российская модель Екатерина Блинова умерла спустя несколько месяцев после тяжёлой аварии. Девушка попала в ДТП в марте и с тех пор находилась в коме. Блинова ехала пассажиром на мотоцикле и получила серьёзные травмы. После происшествия врачи провели экстренную операцию, однако состояние девушки оставалось критическим. Модель находилась в реанимации государственного госпиталя Таиланда. Спустя несколько месяцев после аварии стало известно о её смерти.