Родители могут годами мириться с холодом в школьных классах и не обращаться с жалобами к директору из-за страха перед администрацией учебного заведения. Психолог Анастасия Лысакова объяснила Life.ru, почему взрослые предпочитают теплее одеть ребёнка, а не требовать соблюдения температурных норм.

По словам специалиста, многие родители с детства привыкли воспринимать представителей официальных учреждений как безусловный авторитет. Поэтому даже при очевидных проблемах они стараются избегать конфликтов с руководством школы.

Если мы говорим о родителях, то это, скорее всего, поколение людей, которые к любой администрации относятся с пиететом, поэтому и не ходят ругаться, им удобнее одеть ребёнка во все свитера. Представители власти для них — это стопроцентный авторитет. Я думаю, что здесь просто работает страх перед официальными лицами. Анастасия Лысакова Психолог

Лысакова считает, что подобная установка проявляется и в других жизненных ситуациях. Например, привычка безоговорочно доверять людям, представляющимся сотрудниками официальных организаций, может повышать уязвимость перед мошенниками.

При этом специалист призывает родителей не превращать проблему холодных классов в эмоциональное противостояние с педагогами. Гораздо эффективнее собрать конкретные факты: измерить температуру, зафиксировать нарушения и подготовить официальное обращение.

«Ругань к делу не пришьёшь, а вот письменный или цифровой след оставить необходимо», — подчеркнула Лысакова.

По её словам, коллективную жалобу лучше оформить письменно и передать руководству школы в установленном порядке. Психолог также напомнила, что переписка в мессенджерах и родительских чатах при определённых обстоятельствах может использоваться в качестве доказательства предыдущих обращений.

Главное — обсуждать саму проблему, не переходя на личности. Как только спор превращается во взаимные обвинения и оскорбления, конструктивный диалог прекращается, считает эксперт.

Ранее Life.ru разбирался, какая температура должна быть в школьном классе и куда жаловаться родителям, если дети мёрзнут на уроках. Согласно действующим санитарным нормам, температура в учебных помещениях должна составлять от +18 до +24 градусов. Если в классе холоднее, родителям рекомендуют добиваться официального замера и письменного ответа администрации.