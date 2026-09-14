«Рухнет как камень»: Трамп рассказал, когда резко подешевеет нефть

Дональд Трамп предрёк резкое падение цен на нефть после скорого завершения конфликта с Ираном. Об этом президент США написал в социальной сети Truth Social.

«Надеюсь, всем ясно, что рост цен по всей Америке был вызван сонным Джо Байденом и администрацией Байдена, а не Трампом. Даже цены на нефть при Байдене были выше, чем сейчас, и мы не дали Ирану обзавестись ядерным оружием!», — отметил он.

Американский лидер выразил уверенность, что противостояние с Тегераном близится к концу. После этого, по его прогнозу, нефтяные котировки должны резко пойти вниз. Нынешний рост цен на сырьё Трамп назвал временным исключением на фоне общего снижения стоимости других товаров.

Ранее Дональд Трамп сообщил, что определит, будет ли Вашингтон участвовать в возможной сделке с Ираном. По его словам, Тегеран заинтересован в скорейшем заключении соглашения. Американский лидер написал, что терпящий крах Иран очень хочет заключить сделку и стремится к этому как можно быстрее. Трамп также отметил открытость США к самой концепции такого процесса.