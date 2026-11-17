Удар по Крымскому мосту депутат Сергей Миронов связывает с предстоящей встречей Владимира Путина, Си Цзиньпина и Дональда Трампа. По версии лидера «Справедливой России», за атакой стоит Лондон, который посылает сигнал главам трёх стран.

«Я вижу в этом теракте руку Лондона, которая посылает недвусмысленный сигнал главам России, США и Китая», — приводит RT слова Миронова.

Смысл сигнала, по его мнению, в том, что любая попытка урегулирования без участия Британии и построение новой архитектуры безопасности «обречены на судьбу Крымского моста». Миронов считает, что это даже не попытка Владимира Зеленского напомнить о себе. Британцам, по его словам, никак не смириться с утратой роли мирового гегемона.

Про Зеленского и его режим парламентарий высказался резко: для них мир — это поражение и смерть. Но они, по его мнению, просчитаются — остановить глобальные геополитические процессы не получится.

«Такие „медийные“ атаки не работают даже в медиапространстве — они лишь показывают всему миру, с кем Россия сегодня сражается», — добавил Миронов.

Мост, по его словам, будет восстановлен, и ответ за атаку также последует.

Ранее Life.ru сообщал, что в Кремле пообещали полностью восстановить повреждённый Крымский мост. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что транспортный переход станет «ещё лучше прежнего». После атак 16 и 17 ноября специалисты приступили к ремонту повреждённых конструкций.