«Рукотворный апокалипсис»: Бывший депутат Рады раскрыл тревожную обстановку в Киеве
Экс-нардеп Олейник назвал происходящее в Киеве рукотворным апокалипсисом
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Украинские города, особенно крупные, рискуют столкнуться с дальнейшим ухудшением экономической и социальной ситуации. Об этом бывший депутат Верховной рады, член движения «Другая Украина» Владимир Олейник заявил в беседе с «Лентой.ру», описав положение дел в Киеве.
По словам политика, общественная жизнь в украинской столице заметно сократилась. Жители стараются реже выходить из дома из-за продолжительных воздушных тревог и проблем с работой городского транспорта.
Олейник утверждает, что в центре Киева стало значительно меньше людей. Дополнительные трудности создают зимняя погода, снегопады и перебои в работе электротранспорта и метро.
«В центр практически не идут, если нет такой надобности. А какая надобность в центре быть? Ситуация плачевная, температура уже пошла в минус устойчиво, снег пошёл. Есть препятствия передвижению на работу, потому что не работает электротранспорт, не работает метро, которое было всё-таки массовым средством передвижения», — рассказал бывший парламентарий.
Он также заявил о закрытии кафе, ресторанов и магазинов в Киеве и других городах Украины. Среди причин Олейник назвал снижение потока посетителей, рост арендных расходов и стремление жителей экономить на повседневных покупках.
По его словам, горожане чаще готовят дома, однако перебои с электричеством и газоснабжением осложняют даже эту задачу. Кроме того, политик утверждает, что цены на недвижимость снижаются, но покупательская активность остаётся низкой.
Олейник возложил ответственность за происходящее на украинское руководство и заявил, что продолжение нынешней ситуации может привести к серьёзному упадку крупных городов.
«Зеленский ведёт, по сути, многие города, большие особенно, в деревне ещё более-менее можно выжить, к тому, что это будут мёртвые города. Это апокалипсис такой рукотворный», — заявил бывший депутат.
Он также высказал мнение, что происходящие процессы могут усилить социальное и экономическое разделение Киева.
А ранее Life.ru сообщал, что Украина не успела перестроить энергосистему к зиме. Киев хотел снизить зависимость от крупных электростанций за счёт развития распределённой генерации. Для этого власти намеревались строить небольшие газовые станции и активнее использовать возобновляемые источники энергии.