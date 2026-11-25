Украинские города, особенно крупные, рискуют столкнуться с дальнейшим ухудшением экономической и социальной ситуации. Об этом бывший депутат Верховной рады, член движения «Другая Украина» Владимир Олейник заявил в беседе с «Лентой.ру», описав положение дел в Киеве.

По словам политика, общественная жизнь в украинской столице заметно сократилась. Жители стараются реже выходить из дома из-за продолжительных воздушных тревог и проблем с работой городского транспорта.

Олейник утверждает, что в центре Киева стало значительно меньше людей. Дополнительные трудности создают зимняя погода, снегопады и перебои в работе электротранспорта и метро.

«В центр практически не идут, если нет такой надобности. А какая надобность в центре быть? Ситуация плачевная, температура уже пошла в минус устойчиво, снег пошёл. Есть препятствия передвижению на работу, потому что не работает электротранспорт, не работает метро, которое было всё-таки массовым средством передвижения», — рассказал бывший парламентарий.

Он также заявил о закрытии кафе, ресторанов и магазинов в Киеве и других городах Украины. Среди причин Олейник назвал снижение потока посетителей, рост арендных расходов и стремление жителей экономить на повседневных покупках.

По его словам, горожане чаще готовят дома, однако перебои с электричеством и газоснабжением осложняют даже эту задачу. Кроме того, политик утверждает, что цены на недвижимость снижаются, но покупательская активность остаётся низкой.

Олейник возложил ответственность за происходящее на украинское руководство и заявил, что продолжение нынешней ситуации может привести к серьёзному упадку крупных городов.

«Зеленский ведёт, по сути, многие города, большие особенно, в деревне ещё более-менее можно выжить, к тому, что это будут мёртвые города. Это апокалипсис такой рукотворный», — заявил бывший депутат.

Он также высказал мнение, что происходящие процессы могут усилить социальное и экономическое разделение Киева.