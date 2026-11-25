Энергетическая реформа запоздала: почему украинские города могут не пережить холодную зиму
Foreign Policy: Украина не успела перестроить энергосистему к зиме
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Украинские власти не успели модернизировать энергосистему страны до наступления зимы. О последствиях затянувшейся реформы пишет американский журнал Foreign Policy.
Киев рассчитывал снизить зависимость от крупных электростанций за счёт развития распределённой генерации. Для этого власти намеревались строить небольшие газовые станции и активнее использовать возобновляемые источники энергии. Однако темпы реализации проекта оказались недостаточными на фоне продолжающихся боевых действий.
По оценке издания, повреждения традиционной энергетической инфраструктуры могут значительно осложнить жизнь украинцев в холодные месяцы. Авторы публикации предупреждают, что отдельные города, включая Киев, рискуют стать непригодными для проживания и столкнуться с оттоком населения.
Тем временем 24 ноября российские военные нанесли удары по трём электроподстанциям в Винницкой, Черниговской и Ровенской областях. По данным Минобороны РФ, эти объекты снабжали электричеством предприятия украинского ВПК. В ведомстве также заявили о поражении сухогруза, перевозившего грузы двойного назначения для ВСУ.
Ранее Life.ru рассказывал, что в Киеве к наступлению морозов не удалось запустить ни одной резервной котельной в зоне обслуживания разрушенной Дарницкой ТЭЦ. В украинском Агентстве по восстановлению признали, что при строительстве объектов не учли ряд важных деталей.
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