Руководство детсада в Китае уволили за мытьё швабр в кастрюлях для еды

В китайской провинции Цзянсу уволили заведующую детским садом и работников кухни после скандала с грубыми нарушениями санитарных норм. Как сообщает South China Morning Post, персонал использовал посуду для приготовления еды, чтобы мыть грязные швабры и другие хозяйственные принадлежности.

О происходившем рассказала сотрудница учреждения по фамилии Ван. По её словам, в кухонных кастрюлях также очищали крышки канализационных стоков, а москитные сетки обрабатывали в раковинах, предназначенных для работы с продуктами. Кроме того, 30 июня несколько воспитанников почувствовали тошноту, некоторых детей вырвало.

Родители потребовали разобраться в ситуации, однако добиться официального ответа удалось лишь спустя несколько месяцев. Поначалу администрация дошкольного учреждения и местные власти отрицали обвинения, называя их слухами. Впоследствии записи камер видеонаблюдения подтвердили часть рассказанного сотрудницей.

Для расследования создали специальную комиссию, которая обнаружила серьёзные недостатки в организации питания. По итогам разбирательства своих должностей лишились заведующая, её заместитель по хозяйственной части и все работники пищеблока. Ещё 11 представителей властей и надзорных органов получили дисциплинарные взыскания за ненадлежащее исполнение обязанностей.

Ван положительно восприняла результаты проверки, выразив надежду, что воспитанникам больше не придётся сталкиваться с антисанитарией.

«Теперь дети хотя бы смогут есть чистую еду», — заявила женщина.

Ранее Life.ru рассказывал об антисанитарии в детских садах подмосковного Одинцова, где воспитанникам подавали заплесневевшие мандарины и омлет с необычным оттенком. Бывшие сотрудники поставщика питания утверждали, что перед визитами проверяющих на кухнях проводили срочную уборку, а для лабораторных исследований специально отбирали более качественные продукты.