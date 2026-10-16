Руководство фонда по защите детей заподозрили в вербовке россиян к сайентологам*

Руководителей фонда «Защитим детей от наркотиков и алкоголя» подозревают в вербовке россиян к сайентологам* под видом борьбы с зависимостями. По версии правоохранителей, благотворительная деятельность могла использоваться для привлечения новых последователей организации. Об этом ТАСС сообщили в силовых структурах.

В отношении руководства фонда возбуждено уголовное дело по статье 284.1 УК РФ об организации деятельности нежелательной организации. Обыски прошли сразу в нескольких городах, в том числе в Москве, Санкт-Петербурге, Новосибирске, Калининграде и Уфе.

Во время следственных мероприятий силовики изъяли биологически активные добавки, труды основателя сайентологии* Рона Хаббарда, включая материалы из федерального списка экстремистских, а также сертификаты членства в Международной ассоциации сайентологов. Среди находок оказались и благодарственные письма за распространение брошюр организации.

Следствие считает, что под прикрытием антинаркотических программ представители фонда привлекали людей к сайентологам*. При этом сам фонд работает в 45 регионах России, а с 2018 года его возглавляет Елена Кротова.

Напомним, масштабные обыски у сайентологов в России могли быть связаны с подозрениями в создании сети информаторов в государственных структурах. По версии правоохранителей, через фонд «Защитим детей от наркотиков и алкоголя» могли вербовать молодых людей, способных в будущем занять должности в госучреждениях или крупных компаниях. Предполагается, что таким образом организаторы рассчитывали получить доступ к конфиденциальным сведениям. Во время обысков силовики также обнаружили Е-метры — специальные приборы, используемые последователями сайентологии во время религиозных практик.