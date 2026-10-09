Руководство крупнейшего авиационного научного центра России оказалось под следствием

Генеральный директор Центрального аэрогидродинамического института имени профессора Н. Е. Жуковского (ЦАГИ) Кирилл Сыпало и его заместитель по экономике Елена Боханова находятся под следствием. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе научного учреждения.

«По информации ФАУ «ЦАГИ», должностные лица, указанные в запросе, находятся под следствием», — заявили представители института.

Исполняющим обязанности руководителя ЦАГИ назначен первый заместитель гендиректора Александр Медведский. В организации подчеркнули, что институт продолжает работать в штатном режиме, а взаимодействие с правоохранительными органами осуществляется в установленном законом порядке.

Ранее «Коммерсантъ» сообщал, что Сыпало и Боханова стали фигурантами дела о мошенничестве в особо крупном размере. По сведениям издания, гендиректора отправили в СИЗО, а его заместителя поместили под домашний арест. Боханова, как утверждается, признала вину, тогда как Сыпало обвинения отвергает.

ЦАГИ расположен в подмосковном Жуковском и занимается научными исследованиями в области аэродинамики, авиационных конструкций и перспективных летательных аппаратов. Институт играет важную роль в разработке российских авиационных технологий.

Ранее Life.ru рассказывал о признательных показаниях гендиректора парка «Патриот» Игоря Васильева. В правоохранительных органах сообщили, что руководитель учреждения признал вину на допросе по делу о получении взятки в размере 18 миллионов рублей. Следствие полагает, что деньги он мог получить от главы компании «Гермес» Евгения Мариева в виде процента от оплаты работ по контрактам. Хамовнический суд Москвы отправил Васильева под домашний арест до 5 декабря. По тому же делу проходят ещё несколько руководителей и предпринимателей, часть из которых также находится под домашним арестом.