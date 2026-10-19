Румяное лакомство обнаружилось в буфете нижней палаты парламента, который обслуживает комбинат питания «Кремлёвский». На фоне происходящего в Пятой республике появление блюда с таким названием выглядит особенно символично. Пока на его исторической родине громят магазины и жгут автомобили, в Москве оно спокойно дожидается покупателей.

Ранее Life.ru рассказывал о масштабных беспорядках во Франции, после которых президент Эмманюэль Макрон потребовал от правительства разобраться в причинах провала силовиков. Протестное движение началось с выступлений школьников, недовольных нехваткой преподавателей и состоянием учебных заведений. Позднее к ним присоединились студенты, профсоюзы и сторонники «жёлтых жилетов», выступающие против роста цен на топливо, падения уровня жизни и сокращения государственных расходов. К 17 октября на улицы вышли сотни тысяч человек, а демонстрации в ряде городов переросли в столкновения с полицией, поджоги и мародёрство. По последним данным на 19 октября, во Франции задержали не менее 2400 человек. Только в Париже за выходные разгромили от 300 до 400 предприятий торговли, а в Лиможе огонь практически уничтожил историческую ратушу.