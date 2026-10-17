Румынские истребители F-16 сбили два беспилотника над Чёрным морем

Истребители F-16 Военно-воздушных сил Румынии уничтожили два беспилотника, нарушивших воздушное пространство страны над Чёрным морем. Об этом 17 октября сообщило Министерство национальной обороны Румынии. Принадлежность целей не уточняется.

По данным ведомства, радары обнаружили группу воздушных объектов примерно в 120 километрах к востоку от острова Змеиный. Цели двигались в юго-западном направлении.

Для перехвата в 17:43 с 86-й авиабазы в Борче поднялись два румынских F-16, находившихся на боевом дежурстве в рамках воздушной полиции НАТО.

Первый беспилотник был сбит в 18:01, второй — спустя четыре минуты, в 18:05. Оба аппарата уничтожены над территориальными водами Румынии, то есть в пределах национального воздушного пространства.

Ранее Life.ru рассказывал, как Румыния подняла истребители F-16 и военный вертолёт из-за нарушения воздушной границы. Тогда подозрительную воздушную цель обнаружили в районе уезда Галац. Для её перехвата задействовали авиацию с базы в Борче, а местные экстренные службы предупредили о возможной опасности.