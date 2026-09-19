Министерство обороны Российской Федерации сообщило о нанесении результативного удара по критически важному объекту военной логистики ВСУ в Одесской области. В течение минувшей ночи российские войска успешно атаковали понтонную переправу через реку Днестр.

Этот объект имел стратегическое значение для тылового обеспечения украинской армии: наведённая переправа активно использовалась противником для непрерывного транзита вооружения, боеприпасов и материально-технических средств, поступавших на Украину из Румынии, а также шедших транзитом через дунайский порт Измаил.

Точечный удар ВС РФ вывел гидротехническое сооружение из строя, что позволило перерезать ключевой маршрут снабжения южной группировки противника и сорвать графики поставок западной военной помощи на передовую.

Ранее Life.ru сообщал, что за неделю российские военные поразили 16 судов, которые, по данным Минобороны РФ, действовали в интересах ВСУ. Среди них были 12 сухогрузов, два морских парома типа Ro-Ro, танкер и буксир.