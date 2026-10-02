Руслан Белый* пошутил о главном «душниле» журналистики

Стендап-комик Руслан Белый* пошутил о журналисте Юрии Дуде**, назвав его чрезмерно дотошным. Свои замечания он озвучил в выпуске шоу «Вечер перед концертом», опубликованном на YouTube.

Белый* вспомнил, что Юрий** может внимательно относиться к формулировкам и уточнять даже, казалось бы, очевидные детали. В качестве примера комик привёл комментарий журналиста под одним из его видео.

По словам Руслана*, Дудь** написал ему фразу «снимаю шляпу», а затем отдельно уточнил, что речь не идёт о публикации в Instagram и TikTok. Стендапер использовал этот эпизод как пример привычки журналиста подробно пояснять свои слова.

Комик также вспомнил интервью Юрия Дудя**, в котором тот исправил обозначение блюда. Гость программы рассказывал о каве и устрицах, однако во время съёмки ему принесли мидии.

«Там ему тип говорит: «Сейчас мы будем пить каву — типа испанское шампанское — и есть устрицы». И показывают, что им открывают бутылку кавы и приносят мидии. И Дудь** подписал: «Это мидии. Устрицы будут позже», — рассказал Белый*.

После этого стендапер в шутливой форме заявил, что блогер слишком внимательно относится к подобным деталям. В частности, он сказал, что журналиста стоило выгнать из страны.

Руслан Белый* продолжает выступать за рубежом и регулярно становится героем публикаций о жизни российских стендап-комиков в эмиграции. Ранее Life.ru сообщал, что Белый рассказывал о сложностях жизни в Испании, в том числе о местной системе здравоохранения и бытовых проблемах.

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