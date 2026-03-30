Война на Ближнем Востоке
Владимир Путин
Великий пост

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
30 марта, 07:42

Сбежавший из РФ комик Белый* пошутил о сложностях с врачами в Германии

Комик Белый* во время стендапа в ФРГ пожаловался на сложность попасть к врачу

Руслан Белый*. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / ruslan_belyy*

Стендап-комик Руслан Белый*, покинувший Россию и обосновавшийся в Европе, в своей типичной манере пошутил о проблемах с доступностью медицинской помощи в Германии. Соответствующий эпизод произошёл во время его выступления в Берлине, а фрагмент диалога со зрителями позже появился на видеохостинге YouTube.

Разговорившись с одним из посетителей концерта, Белый* узнал, что перед ним доктор, занимающийся клиническими исследованиями. Тогда комик поинтересовался, принимает ли тот пациентов, сопроводив вопрос шуткой о том, как непросто остальным зрителям в зале попасть на приём к врачам.

В своей привычной манере юморист также пошутил, что у него была мысль попросить этого зрителя-медика провести консультации для всех присутствующих на концерте.

Комик Руслан Белый* в своём выступлении раскритиковал неторопливый быт в Испании
Напомним, Белого* включили в список иноагентов, в том числе из-за критики СВО, распространении материалов других иноагентов и получении денег от зарубежных источников. Позже он пытался оспорить статус иноагента, но безуспешно. Недавно артист заявил, что больше не надеется вернуться на родину.

* Включён Минюстом РФ в реестр иностранных агентов.

BannerImage
Вероника Бакумченко
  • Новости
  • иноагенты
  • Германия
  • Знаменитости
  • Поп-культура
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar