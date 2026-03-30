Сбежавший из РФ комик Белый* пошутил о сложностях с врачами в Германии

Стендап-комик Руслан Белый*, покинувший Россию и обосновавшийся в Европе, в своей типичной манере пошутил о проблемах с доступностью медицинской помощи в Германии. Соответствующий эпизод произошёл во время его выступления в Берлине, а фрагмент диалога со зрителями позже появился на видеохостинге YouTube.

Разговорившись с одним из посетителей концерта, Белый* узнал, что перед ним доктор, занимающийся клиническими исследованиями. Тогда комик поинтересовался, принимает ли тот пациентов, сопроводив вопрос шуткой о том, как непросто остальным зрителям в зале попасть на приём к врачам.

В своей привычной манере юморист также пошутил, что у него была мысль попросить этого зрителя-медика провести консультации для всех присутствующих на концерте.

