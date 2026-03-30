Сбежавший из РФ комик Белый* пошутил о сложностях с врачами в Германии
Руслан Белый*. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / ruslan_belyy*
Стендап-комик Руслан Белый*, покинувший Россию и обосновавшийся в Европе, в своей типичной манере пошутил о проблемах с доступностью медицинской помощи в Германии. Соответствующий эпизод произошёл во время его выступления в Берлине, а фрагмент диалога со зрителями позже появился на видеохостинге YouTube.
Разговорившись с одним из посетителей концерта, Белый* узнал, что перед ним доктор, занимающийся клиническими исследованиями. Тогда комик поинтересовался, принимает ли тот пациентов, сопроводив вопрос шуткой о том, как непросто остальным зрителям в зале попасть на приём к врачам.
В своей привычной манере юморист также пошутил, что у него была мысль попросить этого зрителя-медика провести консультации для всех присутствующих на концерте.
Напомним, Белого* включили в список иноагентов, в том числе из-за критики СВО, распространении материалов других иноагентов и получении денег от зарубежных источников. Позже он пытался оспорить статус иноагента, но безуспешно. Недавно артист заявил, что больше не надеется вернуться на родину.
* Включён Минюстом РФ в реестр иностранных агентов.