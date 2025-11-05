Стендапер Руслан Белый* пал духом и перестал надеяться на возвращение в Россию
Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/ ruslan_belyy_
Юморист Руслан Белый*, сбежавший из России после начала СВО и проживающий в Испании, признался, что потерял надежду вернуться на родину. Об этом он рассказал в проекте «И грянул Грэм» на YouTube. Ранее комик не раз сетовал, что за рубежом живётся несладко, и он хотел бы вернуть свою прежнюю жизнь в Москве.
«Сейчас я понимаю, что, скорее всего, нет... Похоже, в истории моей фамилии я буду тем переломным моментом, который куда-то уехал, и здесь начнётся ветвь моего древа другая», — сказал Белый*.
По его словам, «второй такой переезд» он не выдержит, даже если удача улыбнётся, и появится возможность вернуться в Россию. При этом Белый* хотел бы приезжать в Москву на короткие периоды в будущем.
Напомним, Руслан Белый* попал в список иноагентов в том числе из-за антивоенного стендапа. В документах упоминается концерт под названием «Всё ещё», где стендапер критикует СВО. При этом Белый* пытался оспорить статус иноагента, но не вышло.
* Внесён Минюстом РФ в реестр иностранных агентов.
