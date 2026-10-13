Русская молитва зазвучала в итальянском храме: Казаки отметили особую дату под Венецией

В католической церкви капуцинов под Венецией итальянский хор исполнил молитву на русском языке. Об этом сообщил Telegram-канал Russian Cossack Community in Malta, рассказавший о праздновании 60-летия почитания Донской иконы Божией Матери в Италии.

Итальянский хор исполнил русскую молитву в католическом храме Венеции. Видео © Telegram / Russian Cossack community in Malta

Торжества состоялись 11 октября в городе Местре, где святыня находится с 1966 года. Мероприятие прошло в рамках традиционного праздника Festa Madonna del Don. В богослужении приняли участие представители мальтийского отделения Союза казаков-воинов России и зарубежья.









«Особым и глубоко символичным моментом стало исполнение итальянским хором на русском языке слов Евхаристического канона: «Тебе поем, Тебе благословим, Тебе благодарим, Господи, и молим Ти ся, Боже наш». Звучание русской молитвы в стенах итальянского католического храма стало символом духовного единства, взаимного уважения и преемственности христианских традиций», — говорится в сообщении.

После службы состоялась встреча с представителями Национальной ассоциации альпийских стрелков Италии (ANA). Участники обсудили историю российского казачества, его роль в европейских странах и события Второй мировой войны. Отдельное внимание уделили присутствию казаков в итальянской области Фриули в тот период.

Атаман общины на Мальте, советник по казачеству Фонда «Имперский дом Европы и Балкан» М. П. Рыжаков выступил за объективное изучение прошлого и сохранение культурного наследия. Он также подчеркнул необходимость осмысления роли своих соотечественников в истории Европы. Во время беседы затронули вопросы развития диалога между зарубежными объединениями и итальянскими общественными организациями.

Ранее Life.ru писал об открытии в Анапе летней школы казачьего искусства, объединившей 129 участников из 39 регионов России. Её программа включала народные песни, танцы, изобразительное творчество и проекты по сохранению национальных традиций.