Русские делают разницу: Капризов и Шабанов отправили «Юту» в нокаут

Российский нападающий Кирилл Капризов забросил 14-ю шайбу в сезоне НХЛ и помог «Миннесоте» одержать гостевую победу над «Ютой» со счётом 3:1. Форвард также отметился результативной передачей и укрепил лидерство в снайперской гонке. Об этом сообщается на официальном сайте Национальной хоккейной лиги.

Счёт на 36-й минуте открыл Юэль Эрикссон Эк. Уже через 48 секунд после начала заключительного периода преимущество гостей удвоил Капризов. На 52-й минуте ещё один российский хоккеист, Максим Шабанов, отправил третью шайбу в ворота хозяев. «Юта» смогла ответить лишь под занавес встречи усилиями Логана Кули.

Капризов продолжает впечатляющую результативную серию. За 14 матчей регулярного чемпионата он набрал 23 очка — 14 голов и девять передач. Шабанов заработал девять баллов (4+5) в 13 играх. Защитник «Юты» Михаил Сергачёв записал на свой счёт голевой пас, доведя личную статистику до 15 очков (3+12). Данила Юров, Яков Тренин и Дмитрий Симашев результативными действиями не отметились.

«Миннесота» с 20 очками после 14 встреч возглавляет Центральный дивизион. «Юта» располагается следом, имея 16 баллов в 13 матчах. В ночь на 30 октября по московскому времени победители примут «Нью-Йорк Айлендерс», а их соперники отправятся в гости к «Питтсбургу».

Ранее Life.ru сообщал, что Капризова признали третьей звездой недели в НХЛ. За четыре матча российский нападающий тогда забросил четыре шайбы и сделал три результативные передачи. Его успешная игра помогла «Миннесоте» укрепить позиции среди лидеров дивизиона.