Русские матрёшки и ёлочные украшения из России привлекли внимание посетителей одной из главных рождественских ярмарок Нью-Йорка. Работы российских художников представил небольшой магазин «Санкт-Петербургские коллекции», сообщает РИА «Новости».

Торговая точка работает в Брайант-парке, где проходит одна из крупнейших рождественских ярмарок города. Здесь посетителям предлагают традиционные русские матрёшки, расписные ёлочные шары и другие праздничные украшения. Согласно информации магазина, игрушки и сувениры изготовили российские мастера.

Ранее Life.ru писал, что традиционная русская матрёшка помогает справляться со стрессом жителям Китая. По мнению китайской мастерицы Юй Цзин, процесс сборки и разборки деревянной игрушки позволяет отвлечься от тревожных мыслей. Она также отметила, что для жителей Китая матрёшка давно перестала быть просто сувениром и ассоциируется с тёплыми чувствами и дружбой.