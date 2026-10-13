Русский классик во Дворце Наций: Россия подарила женевской штаб-квартире ООН бюст Толстого

В штаб-квартире ООН в Женеве торжественно открыли бюст Льва Толстого, который Россия передала организации в подарок. О появлении памятника великому русскому писателю рассказала генеральный директор женевского отделения ООН Татьяна Валовая.

В женевском Дворце Наций установили бюст русского писателя Толстого. Фото © Х /Tatiana Valovaya, Director-General of UN Geneva

Скульптуру установили во Дворце Наций неподалёку от Русской комнаты. Церемония собрала множество гостей и сопровождалась выступлением живого оркестра. Среди присутствовавших были постоянный представитель РФ при ООН Геннадий Гатилов, оздатель скульптуры Григорий Потоцкий, руководитель департамента внешнеэкономических и международных связей Москвы Сергей Черемин, российские дипломаты и сотрудники представительств дружественных государств.

В женевском Дворце Наций установили бюст русского писателя Толстого. Фото © Х /Tatiana Valovaya, Director-General of UN Geneva

Место, где теперь находится бюст, связано с жизнью самого Толстого. Литератор неоднократно бывал в Швейцарии, а в 1857 году приехал туда из Парижа в возрасте 28 лет. Во время путешествия он несколько раз посещал виллу «Бокаж», расположенную на территории нынешнего комплекса ООН.

В женевском Дворце Наций установили бюст русского писателя Толстого. Фото © Х /Tatiana Valovaya, Director-General of UN Geneva

Татьяна Валовая назвала бюст ценным подарком для женевского отделения ООН. Она напомнила, что уже через два года, в 2028-м, мир отметит 200-летие со дня рождения Льва Толстого. Руководитель организации выразила уверенность, что новый памятник станет местом для обсуждения вопросов войны и мира, необходимости совместного принятия решений и мирного сосуществования.

Ранее Life.ru сообщал об открытии первого бюста Александра Пушкина в Женеве. Памятник установили в сентябре 2026 года в постоянном представительстве России при ООН. Автором скульптуры также стал Григорий Потоцкий, а среди гостей церемонии была генеральный директор женевского отделения организации Татьяна Валовая.